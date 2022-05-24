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    Події в Україні

    На Харківщині чутні вибухи

    Нагадуємо, не можна фільмувати &laquo;прильоти&raquo;, якщо такі є - На Харківщині чутні вибухи
    Нагадуємо, не можна фільмувати «прильоти», якщо такі є
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Не покидайте укриттів до відбою тривоги!

    У ніч із 23 на 24 травня мешканці Харківської області повідомили про те, що в регіоні лунають вибухи.

    На Харківщині оголошена повітряна тривога.

    Наразі офіційних коментарів щодо ситуації немає, сигналу відбою тривоги ще не подавали.

    Мешканців Харківщини просять залишатися в укриттях.

    Не фотографуйте та не знімайте на відео «прильоти», якщо такі є!

    Нагадаємо, 21 травня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. У місті горів ринок.

    Нещодавно ворог обстріляв Харківщину касетними снарядами та ракетами з вертольотів.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині чутні вибухи