На Харківщині чутні вибухи
Не покидайте укриттів до відбою тривоги!
У ніч із 23 на 24 травня мешканці Харківської області повідомили про те, що в регіоні лунають вибухи.
На Харківщині оголошена повітряна тривога.
Наразі офіційних коментарів щодо ситуації немає, сигналу відбою тривоги ще не подавали.
Мешканців Харківщини просять залишатися в укриттях.
Не фотографуйте та не знімайте на відео «прильоти», якщо такі є!
Нагадаємо, 21 травня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. У місті горів ринок.
Нещодавно ворог обстріляв Харківщину касетними снарядами та ракетами з вертольотів.