На Харківщині чутні вибухи

Нагадуємо, не можна фільмувати «прильоти», якщо такі є

Не покидайте укриттів до відбою тривоги!

У ніч із 23 на 24 травня мешканці Харківської області повідомили про те, що в регіоні лунають вибухи.

На Харківщині оголошена повітряна тривога.

Наразі офіційних коментарів щодо ситуації немає, сигналу відбою тривоги ще не подавали.

Мешканців Харківщини просять залишатися в укриттях.

Не фотографуйте та не знімайте на відео «прильоти», якщо такі є!

Нагадаємо, 21 травня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. У місті горів ринок.

Нещодавно ворог обстріляв Харківщину касетними снарядами та ракетами з вертольотів.

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