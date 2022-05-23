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    Події в Україні

    Ракетний обстріл Дніпропетровщини: відомо, куди влучили окупанти

    Увечері в області було чотири &laquo;прильоти&raquo; - Ракетний обстріл Дніпропетровщини: відомо, куди влучили окупанти
    Увечері в області було чотири «прильоти»
    фото з відкритих джерел

    На щастя, люди не постраждали

    Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що увечері 23 травня російські ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах.

    Люди не постраждали.

    «Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновлять рух, поки незрозуміло», – написав він.

    У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровщину: у яких містах «прильоти».

    Як відомо, минулої ночі Росія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів».

    Напередодні РФ накрила «Градами» три населених пункти Дніпропетровщини.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Дніпропетровщини: відомо, куди влучили окупанти