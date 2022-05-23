Ракетний обстріл Дніпропетровщини: відомо, куди влучили окупанти
На щастя, люди не постраждали
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що увечері 23 травня російські ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах.
Люди не постраждали.
«Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновлять рух, поки незрозуміло», – написав він.
У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна.
Нагадаємо, сьогодні окупанти ракетами обстріляли Дніпропетровщину: у яких містах «прильоти».
Як відомо, минулої ночі Росія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів».
Напередодні РФ накрила «Градами» три населених пункти Дніпропетровщини.