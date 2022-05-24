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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли з важкого озброєння об’єкти Запорізької атомної станції

    Ворог чинить ядерний терор - Рашисти обстріляли з важкого озброєння об’єкти Запорізької атомної станції
    Ворог чинить ядерний терор
    фото: Укрінформ

    Поки рашисти на ЗАЕС, світ під загрозою техногенної катастрофи

    Окупанти дали команду стріляти з броньованої важкої військової техніки – танків та бронетранспортерів для силового захоплення споруд і об’єктів Запорізької атомної станції та Енергодару. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у вечірньому зведенні 23 травня.

    «У результаті злочинних дій загинули люди, зруйновано корпуси навчально-тренувального центру, перехідні естакади до реакторних відділень енергоблоків та інші технологічно важливі мережі та комунікації. Обстріли окупантів могли призвести до техногенної катастрофи», – наголосили в повідомленні.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: є постраждалі.

    Як відомо, на Запорізькій АЕС окупанти замаскували сліди обстрілів.

    Тим часом окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

    Раніше Росія зізналася, що крастиме українську електроенергію з АЕС.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна АЕС Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли з важкого озброєння об’єкти Запорізької атомної станції