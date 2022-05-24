Рашисти обстріляли з важкого озброєння об’єкти Запорізької атомної станції
Поки рашисти на ЗАЕС, світ під загрозою техногенної катастрофи
Окупанти дали команду стріляти з броньованої важкої військової техніки – танків та бронетранспортерів для силового захоплення споруд і об’єктів Запорізької атомної станції та Енергодару. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у вечірньому зведенні 23 травня.
«У результаті злочинних дій загинули люди, зруйновано корпуси навчально-тренувального центру, перехідні естакади до реакторних відділень енергоблоків та інші технологічно важливі мережі та комунікації. Обстріли окупантів могли призвести до техногенної катастрофи», – наголосили в повідомленні.
Нагадаємо, рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: є постраждалі.
Як відомо, на Запорізькій АЕС окупанти замаскували сліди обстрілів.
Тим часом окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.
Раніше Росія зізналася, що крастиме українську електроенергію з АЕС.