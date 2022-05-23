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    Події в Україні

    Залужний назвав кількість звільнених від загарбника населених пунктів Харківщини

    &nbsp;Українські військові, які звільняли села, надавали першу допомогу місцевим - Залужний назвав кількість звільнених від загарбника населених пунктів Харківщини
     Українські військові, які звільняли села, надавали першу допомогу місцевим
    фото: t.me/CinCAFU/90

    Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку

    У Харківській області станом на 23 травня звільнено від російських загарбників 24 населені пункти. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Телеграмі.

    «На Харківщині звільнено 24 населені пункти. Село Кутузівка було деокуповано на початку травня. Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку. Серед них – 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років», – зазначив Залужний.

    Головнокомандувач також повідомив, що українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим. «Ділилися з ними всім необхідним – водою, їжею, одягом. Наш обовʼязок – захистити свій народ і свою державу. І ми його з честю виконуємо», – написав Залужний.

    Як раніше повідомлялося, у Харкові рятувальники витягли з-під завалів понад 250 людей.

    Нагадаємо, увечері 20 травня російські війська завдали ракетного удару по Харкову.Внаслідок потрапляння ворожого снаряду виникла пожежа на території ринку в Київському районі Харкова.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Залужний назвав кількість звільнених від загарбника населених пунктів Харківщини