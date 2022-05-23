Залужний назвав кількість звільнених від загарбника населених пунктів Харківщини

Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку

У Харківській області станом на 23 травня звільнено від російських загарбників 24 населені пункти. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Телеграмі.

«На Харківщині звільнено 24 населені пункти. Село Кутузівка було деокуповано на початку травня. Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку. Серед них – 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років», – зазначив Залужний.

Головнокомандувач також повідомив, що українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим. «Ділилися з ними всім необхідним – водою, їжею, одягом. Наш обовʼязок – захистити свій народ і свою державу. І ми його з честю виконуємо», – написав Залужний.

Як раніше повідомлялося, у Харкові рятувальники витягли з-під завалів понад 250 людей.

Нагадаємо, увечері 20 травня російські війська завдали ракетного удару по Харкову.Внаслідок потрапляння ворожого снаряду виникла пожежа на території ринку в Київському районі Харкова.