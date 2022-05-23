Повітряні сили похвалилися результатами «полювання» протягом доби

Сьогодні збито шість безпілотників

Українська авіація за добу знищила до 30 бронемашин

Упродовж минулої доби авіація Повітряних сил та протиповітряна оборони Сухопутних військ Збройних сил України знищила крилату ракету, шість БПЛА та 30 бойових броньованих машин разом із живою силою ворога. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«За добу 23 травня на Лиманському та Ізюмському напрямку ударна авіація Повітряних Сил знищила до тридцяти бойових броньованих машин разом із живою силою ворога», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що винищувач Повітряних сил знищив крилату ракету, а підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ уразили шість безпілотних літальних апаратів: п’ять «Орлан-10» та один типу «Гранат».

Нагадаємо, підрозділи протиповітряної оборони відзвітували, що в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Гранат» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

Також сили ППО збили ракету над Кіровоградщиною.

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