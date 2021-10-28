На Харківщині досі не можуть загасити пожежу на АЗС

Уже понад пів доби рятувальники борються з пожежею на автозаправці

Уранці 28 жовтня стався вибух на АЗС поблизу села Рай-Оленівка. Вже протягом більш як половини доби вогнеборці очікують повного вигорання залишків газового конденсату. Про це пише пресслужба ДСНС.

Наразі на місці подій працюють п’ять співробітників ДСНС й одна одиниця техніки.

Станом на 20:00 із запірної арматури підземної ємності триває вигорання залишків газового конденсату.

Зазначається, що вибух стався внаслідок розгерметизації.

Нагадаємо, 28 жовтня о 04:31 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району на АЗС відбулася розгерметизація підземної місткості з газом (об’єм 18 м куб.), внаслідок чого стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.