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    На Харківщині досі не можуть загасити пожежу на АЗС

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    Газовий конденсат досі палає - На Харківщині досі не можуть загасити пожежу на АЗС
    Газовий конденсат досі палає
    Фото: dsns.gov.ua

    Уже понад пів доби рятувальники борються з пожежею на автозаправці

    Уранці 28 жовтня стався вибух на АЗС поблизу села Рай-Оленівка. Вже протягом більш як половини доби вогнеборці очікують повного вигорання залишків газового конденсату. Про це пише пресслужба ДСНС.

    Наразі на місці подій працюють п’ять співробітників ДСНС й одна одиниця техніки.

    Станом на 20:00 із запірної арматури підземної ємності триває вигорання залишків газового конденсату.

    Зазначається, що вибух стався внаслідок розгерметизації.

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    Фото: dsns.gov.ua
    Фото: dsns.gov.ua

    Нагадаємо, 28 жовтня о 04:31 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району на АЗС відбулася розгерметизація підземної місткості з газом (об’єм 18 м куб.), внаслідок чого стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

    Теги: вибух ДСНС АЗС рятувальники
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    На Харківщині досі не можуть загасити пожежу на АЗС