На Харківщині стався вибух на автозаправці (відео)
Пожежа почалася після вибуху газу
У Харківській області стався вибух на АЗС. Про це інформує ДСНС України у Telegram.
28 жовтня о 04:31 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району на АЗС відбулася розгерметизація підземної місткості з газом (об’єм 18 м куб.), внаслідок чого стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.
Попередньо жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.
До гасіння залучили 40 осіб та дев’ять одиниць техніки.
О 5:48 пожежу локалізували.