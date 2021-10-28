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    На Харківщині стався вибух на автозаправці (відео)

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    За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає - На Харківщині стався вибух на автозаправці (відео)
    За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає
    Скріншот із відео

    Пожежа почалася після вибуху газу

    У Харківській області стався вибух на АЗС. Про це інформує ДСНС України у Telegram.

    28 жовтня о 04:31 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району на АЗС відбулася розгерметизація підземної місткості з газом (об’єм 18 м куб.), внаслідок чого стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

    Попередньо жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.

    До гасіння залучили 40 осіб та дев’ять одиниць техніки.

    О 5:48 пожежу локалізували.

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    Теги: пожежа вибух ДСНС АЗС
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    На Харківщині стався вибух на автозаправці (відео)