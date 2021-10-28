На закинутому будівництві в Києві сталась пожежа (фото, відео)

Рятувальники майже півтори години боролися з вогнем

У четвер, 28 жовтня, сталась пожежа на території закинутого будівництва на вул. Зодчих, 3-А у Святошинському районі столиці. Інформація про займання надійшла о рятувальної служби о 09:19, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло в окремо розташованому металевому вагончику розміром 3x7 м.

Пожежу було ліквідовано о 10:44.

Складністю гасіння було те, що поблизу не було пожежних вододжерел, тому рятувальникам довелося здійснювати підвіз води. Крім того, вагончик був повністю заповнений мотлохом, що збільшувало час ліквідації пожежі.

За попередньою інформацією в приміщенні могли бути люди, але бійці, провівши розвідку та гасіння пожежі, в приміщенні нікого не виявили.

На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та десять осіб особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами.

Як повідомлялося, в ніч на 28 жовтня на вул. Автозаводській, 61 в Оболонському районі столиці горіли три автомобілі.