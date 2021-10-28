Автомобільна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото, відео)

Згоріли два автомобілі та пошкодження отримала ще одна машина

Пожежа, що сталася в ніч на 28 жовтня в автомобілі на вул. Автозаводській, 61 в Оболонському районі столиці, охопила ще дві припарковані поруч машини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 04:02.

На місці рятувальники встановили, що у дворі 16-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Citroën виникла пожежа з подальшим розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Chevrolet та Mitsubishi.

Пожежу було ліквідовано о 04:39.

Внаслідок пожежі в автомобілях Citroën та Chevrolet згорів моторний відсік, пошкоджено салон, лакофарбове покриття. В автомобілі Mitsubishi внаслідок впливу високих температур пошкоджено праву передню фару, бампер та лакофарбове покриття.

На місці пожежі працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося, що вночі на вулиці Автозаводській, 61 вщент згорів припаркований автомобіль.