На Харківщині інспектор митниці організував незаконний перехід людей через кордон до Росії



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Зловмисникам загрожує ув’язнення від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади, - правоохоронці

Вартість «послуги» становила $1500 з однієї особи, – пресслужба ДБР

На Харківщині слідчі Державного бюро розслідувань затримали головного державного інспектора митного посту «Куп’янськ» Слобожанської митниці за незаконне переправлення людей до Росії. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що вартість «послуги» становила $1500 з однієї особи.

«Незаконний канал перетину державного кордону в бік Російської Федерації діяв на території Куп’янського району Харківської області поза офіційними пунктами пропуску. 13 березня 2020 року головного державного інспектора Харківської митниці ДФС та двох його спільників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу після одержання $4500 за незаконне переправлення осіб до РФ», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що зловмисникам загрожує ув’язнення від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Завтра, 17 березня, РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.