Житель Львівщини намагався відправити до Польщі майже 50 тисяч медичних масок



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Раніше в пунктах пропуску «Шегині – Медика» та «Рава-Руська – Гребенне» працівники митниці запобігли вивезенню з України близько 40 тис. медичних масо

Через обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення прикордонники відмовили у відправці масок за кордон, - митниця

Житель Львівщини намагався поштою надіслати до Польщі 50 тисяч медичних масок. Про це повідомляє пресслужба Галицької державної митниці.

Зазначається, що під час митного контролю поштового відправлення працівники Галицької митниці виявили медичні маски. «Партію товару - майже 50 тисяч штук. - планували відправити в Республіку Польщу. Житель Львівщини задекларував їх, однак через обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення, до переліку яких входять медичні маски, у пересиланні масок відмовлено», - йдеться у повідомленні.

Раніше в пунктах пропуску «Шегині – Медика» та «Рава-Руська – Гребенне» працівники митниці запобігли вивезенню з України близько 40 тис. медичних масок.

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