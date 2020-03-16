Сервіс Microsoft для віддаленої роботи не витримав навантаження



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Нещодавно компанія Microsoft зняла обмеження на користування безкоштовною версією Teams, а також продовжила випробувальний термін використання додатку з одного місяця до шести

У Microsoft повідомили, що інцидент найімовірніше виник через величезний наплив нових користувачів

Застосунок Microsoft Teams, призначений для організації віддаленої роботи працівників, тимчасово вийшов із ладу. Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що Microsoft Teams перестав деякий час працювати в Європі, де в багатьох підприємствах запровадили режим роботи з дому.

«Через карантинні обмеження, накладені у зв'язку з поширенням нового коронавірусу SARS-CoV-2, додатком почали користуватися мільйони людей у світі», - йдеться у повідомленні.

У Microsoft повідомили, що розслідують інцидент. Він, найімовірніше, виник через величезний наплив нових користувачів.

Нещодавно компанія Microsoft зняла обмеження на користування безкоштовною версією Teams, а також продовжила випробувальний термін використання додатку з одного місяця до шести.

The Independent зазначає, що про схожі проблеми повідомили й інші додатки для віддаленої роботи, як-от майданчик для онлайн-відеоконференцій Zoom.

Нагадаємо, 15 березня президент Володимир Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно.

Завтра, 17 березня, РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій країні.

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.