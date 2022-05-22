На Харківщині окупанти викрали селищну голову

Головам смт Дворічна Галина Турбаба вже чотири дні під арештом окупантів

Про викрадення селищної голові повідомлено Офісу президента України та Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Російські окупанти затримали селищну голову смт Дворічна (Харківщина) Галину Турбабу і не відпускають протягом чотирьох днів. Про це сьогодні, 22 травня, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє «Суспільне».

За словами Синєгубова, з селищною головою донедавна був зв'язок. «До того, як її затримали росіяни, вона вже чотири дні перебуває під, скажімо так, арештом. Це окупована територія», – сказав голова адміністрації.

Про усі такі випадки місцева влада сповіщає Офіс президента України та міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами Синєгубова, влада намагається підтримувати зв'язок з головами і старостами, які залишилися на окупованих територіях. «Велика кількість територій, де немає зв'язку. Подекуди вони виходять на територію, де можна зателефонувати», – каже голова адміністрації.

Під час такого спілкування представники влади повідомляють про ситуацію на фронті та застерігають органи місцевого самоврядування від співпраці з окупантами.

«Ми спілкуємося про те, які перспективи, як мають вони зараз організовувати ту чи іншу роботу на місцях, від чого слід утриматися для того, щоб не підпасти під ознаки кримінального правопорушення «Державна зрада» в тому числі», – сказав Синєгубов.

Як повідомлялося, у селі Ягідне на Чернігівщині під час російської окупації загарбники з 350 жителів сформували живий щит.