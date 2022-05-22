Живий щит із 350 заручників: окупанти місяць тримали в полоні мешканців села на Чернігівщині

На Чернігівщині росіяни зробили живий щит з 350 жителів, яких утримували в підвалі школи

Серед заручників були п'ятеро немовлят

У селі Ягідне на Чернігівщині під час російської окупації загарбники з 350 жителів сформували живий щит. Людей утримували в підвалі місцевої школи. Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської обласної прокуратури.

Прокурори області спільно з експертами Міжнародного кримінального суду продовжили фіксувати воєнні злочини Росії на території Чернігівщини. До реєстру внесли і цей злочин військових країни-агресора.

«Попередньо встановлено, що з 3 по 31 березня 2022 року в підвалі Ягіднянської філії Куличівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради Чернігівського району окупанти утримували мирних мешканців. У приміщенні площею 197 м кв. майже місяць перебувало понад 350 місцевих, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки», – розповіли в прокуратурі.

Жителів використовували як живий щит, оскільки у приміщенні навчального закладу окупанти організували «штаб».

Через нелюдські умови утримання – відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води – померли 10 людей похилого віку», – додали в пресслужбі Чернігівської облпрокуратури.

Сімох жителів Ягідного загарбники розстріляли. У населеному пункті, який налічує 180 будинків, знищили 16, 148 було пошкоджено. Чернігівської обласної прокуратури

«Як свідчать очевидці, під час окупації російські військові грабували будинки мешканців села. Викрадено пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники та інші цінні речі», – розповіли в прокуратурі.