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    Події в Україні

    На Харківщині потонули двоє рибалок

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    80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув - На Харківщині потонули двоє рибалок
    80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув
    Фото: ДСНС

    Місцеві мешканці намагались врятувати рибалку, але через крихку кригу їм зробити це не вдалось

    У Харківській області в суботу, 22 лютого, рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що один випадок стався на ставку Прудянка. 80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув.

    Місцеві мешканці намагались врятувати рибалку, але через крихку кригу їм зробити це не вдалось. Після чого було викликано рятувальну службу.

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    Другий смертельний випадок стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове - там загинув 58-річний чоловік.

    Нагадаємо, 17 лютого у річці Дніпро біля Дніпровської набережної 14-Б у Дарницькому районі столиці було виявлено тіло людини.

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