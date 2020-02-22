На Харківщині потонули двоє рибалок



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80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув Фото: ДСНС

Місцеві мешканці намагались врятувати рибалку, але через крихку кригу їм зробити це не вдалось

У Харківській області в суботу, 22 лютого, рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що один випадок стався на ставку Прудянка. 80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув.

Місцеві мешканці намагались врятувати рибалку, але через крихку кригу їм зробити це не вдалось. Після чого було викликано рятувальну службу.

Другий смертельний випадок стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове - там загинув 58-річний чоловік.

Нагадаємо, 17 лютого у річці Дніпро біля Дніпровської набережної 14-Б у Дарницькому районі столиці було виявлено тіло людини.