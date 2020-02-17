У Харківській області провалилися під лід і втопилися двоє дітей



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Тіла загиблих дітей дістали зі ставка рятувальники Фото ілюстративне

Одну дитину врятували місцеві мешканці — її з переохолодженням середньої важкості госпіталізували до лікарні

У місті Лозова в Харківській області троє дітей провалилися під лід, внаслідок чого двоє загинули, третього госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«17 лютого о 19 год. 35 хв до ДСНС надійшла інформація про те, що у м. Лозова на ставку провалилися під лід троє дітей (2007 р.н.), двоє з яких потонули», — йдеться у повідомленні.

Зазначають, що одну дитину врятували місцеві мешканці — її з переохолодженням середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Тіла двох загиблих дітей дістали зі ставка рятувальники.

Зазначимо, що від початку року українські рятувальники зафіксували понад 60 випадків загибелі громадян на водних об’єктах.

Зокрема, декілька днів тому на Донеччині під лід провалилося двоє рибалок, один загинув.