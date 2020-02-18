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    Новини

    У водоймах на Київщині потонули двоє людей (фото)

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    Рятувальники вилучили тіло з води - У водоймах на Київщині потонули двоє людей (фото)
    Рятувальники вилучили тіло з води
    Фото: ДСНС

    Трагедії сталися у Боярці та у Згурівському районі

    У вівторок, 18 лютого, в с. Гречана Гребля Згурівського району на Гречаногребельському водосховищі було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 10:10.

    На місце події було направлено черговий караул 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Згурівка.

    За допомогою човна, багра та мотузки рятувальники вилучили з води тіло чоловічої статі, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Обставини даної події з’ясовує слідчо-оперативна група місцевого підрозділу Національної поліції.

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    У водоймах на Київщині потонули двоє людей (фото)
    У водоймах на Київщині потонули двоє людей (фото)

    У понеділок, 17 лютого, у м. Боярка по вул. Лікарняній в озері було виявлено тіло людини. На місце виклику було направлено відділення 51-го Державного пожежно-рятувального посту м. Боярка. 

    Тіло спливло на поверхню води. Рятувальники дістали його з води. Це було тіло жінки.

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    Обставини події наразі встановлюються.

    Нагадаємо, 17 лютого у річці Дніпро біля Дніпровської набережної 14-Б у Дарницькому районі столиці було виявлено тіло людини.

    ДСНС смерть Київщина водойма потонули рятувальники
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