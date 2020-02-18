У водоймах на Київщині потонули двоє людей (фото)



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Рятувальники вилучили тіло з води Фото: ДСНС

Трагедії сталися у Боярці та у Згурівському районі

У вівторок, 18 лютого, в с. Гречана Гребля Згурівського району на Гречаногребельському водосховищі було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 10:10.

На місце події було направлено черговий караул 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Згурівка.

За допомогою човна, багра та мотузки рятувальники вилучили з води тіло чоловічої статі, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Обставини даної події з’ясовує слідчо-оперативна група місцевого підрозділу Національної поліції.

У понеділок, 17 лютого, у м. Боярка по вул. Лікарняній в озері було виявлено тіло людини. На місце виклику було направлено відділення 51-го Державного пожежно-рятувального посту м. Боярка.

Тіло спливло на поверхню води. Рятувальники дістали його з води. Це було тіло жінки.

Обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, 17 лютого у річці Дніпро біля Дніпровської набережної 14-Б у Дарницькому районі столиці було виявлено тіло людини.