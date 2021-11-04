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    Радник розповів, що Україна готова до переходу до контрнаступу за окремими напрямками - Радник Єрмака пригрозив Росії «контратаками» України
    Радник розповів, що Україна готова до переходу до контрнаступу за окремими напрямками
    фото з відкритих джерел

    Арестович заявив, що Україна підготувала план на випадок війни із Росією

    Позаштатний радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Україна разом із іноземними партнерами підготувала план на випадок повномасштабного воєнного конфлікту з Росією. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна24».

    Радник розповів, що Україна готова не лише до проведення широкомасштабної оборонної операції, а й до переходу до контрнаступу за окремими напрямками.

    «Якщо буде повномасштабна війна, то буде кривава лазня страшна, і для нас, і для РФ. Я думаю, що важко зараз сказати, чим вона закінчиться, але легко не буде нікому. У Російської Федерації немає вирішальної переваги... У цьому випадку успіх - 50 на 50, і може бути все що завгодно. Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку сценарію, навіть за сценарієм повномасштабного конфлікту. Ми готові навіть не тільки для проведення повномасштабної оборони, а й до переходу до контрнаступу за окремими напрямками. Планування здійснено ще у квітні. Загальний план і сценарій реагування розроблений з іноземними партнерами», — заявив Арестович.

    Він також заявив, що Росія в цьому випадку може зіткнутися з найпотужнішим опором, через те, що за Україну битися будуть не тільки військові.

    «Якщо буде повномасштабна війна, я думаю, що, незважаючи на те, що буде з Україною, а буде нелегко, але російські збройні сили втратять боєздатність років на п'ять після цього... Крім того, наслідки можуть бути такими, що похитнеться путінський режим, настануть величезні санкції та штрафи, тому що опір чинитимуть не тільки Збройні сили України, а й весь український народ. Це дуже добре відомо. Стріляти будуть з кожного вікна. І в міру просування їх ...опір буде наростати. Так що легкої прогулянки тут не буде... Я не дуже розумію, навіщо це керівництву Російської Федерації . Я, наприклад, набагато більше побоююся економічного тиску з боку Росії, і інших інструментів, які вона може використовувати. Якщо вони наважаться, то це буде кінцем путінського режиму», — повідомив Арестович.

    Як повідомлялося, Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною. Cупутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про це, оприлюднило видання Politico.

    Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликало резонанс у міжнародному співтоваристві.

    Теги: Росія санкції війна путінський режим військові Україна радник Олексій Арестович
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    Радник Єрмака пригрозив Росії «контратаками» України