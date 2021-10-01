Глава МВС розповів, коли Україна збудує міцний кордон з Росією та Білоруссю

Монастирський анонсував «велике будівництво кордонів»

Протягом 2022-2023 років Україна має збудувати держкордон з Росією та Білоруссю. Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час робочої поїздки на Луганщину, передає пресцентр Держприкордонслужби.

Очільник прикордонного відомства України Сергій Дейнеко ознайомив міністра внутрішніх справ України з ділянкою українсько-російського кордону.

На ділянці відділу прикордонної служби «Троїцьке» міністр ознайомився з інженерними облаштуваннями та системою охорони державних рубежів. На цій ділянці вже встановлено новітню систему інтегрованого управління кордонами.

«Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всіх зусиль та фінансів, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути «велике будівництво кордонів». Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни. Крім того, МВС зосередить увагу, щоб забезпечити гарні умови служби. В тому числі гідний рівень оплати для особового складу. Я знаю, що існує брак кадрів. Але і з цими проблемами будемо працювати. Буде міцніша прикордонна служба, буде міцнішим кордон, а значить – буде міцнішою вся Україна», – сказав Денис Монастирський.

Очільник правоохоронного відомства наголосив, що для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень. МВС вже звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет-2022.

Голова Державної прикордонної служби зазначив, що роботи з облаштування кордону тривають.

«Цього року ми плануємо прийняти в експлуатацію половину вже остаточно завершеної ділянки Харківського прикордонного загону. На наступний рік заплановано проведення інженерних робіт на ділянках Сумського, Луганського та Чернігівського загонів, щоб повністю захистити кордон з Росією», – сказав він.

Нагадаємо, що протяжність кордону із РФ на суходолі 1974 км, з них 409 км Донецької та Луганської областей Україна тимчасово не контролює.

У вересні ми повідомляли, що наразі прикордонники зводять на Сумщині нове загородження від Росії.

Нагадаємо, у травні Державна прикордонна служба України повідомила, що виконала роботи з реалізації проєкту «Стіна» на 51,4%.

Проєкт «Стіна» було анонсовано ще у 2014 році. Завершення робіт планувалося у 2018 році, однак неодноразово переносилося.

У 2020 році Держприкордонслужба надіслала до центральних органів виконавчої влади проєкт розпорядження уряду щодо внесення змін до Плану заходів проєкту «Стіна», яким передбачено завершення будівництва на кордоні з РФ у 2025 році. У цьому ж проєкті Держприкордонслужба просила збільшити обсяг фінансування на 4,5 млрд грн, хоча на момент його подання фактично вже було витрачено 1,7 млрд грн. У разі якщо цей проєкт розпорядження буде затверджено, будівництво «Стіни» розтягнеться на 10 років, а його вартість становитиме 6,2 млрд грн.