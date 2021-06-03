Рада посилила відповідальність за перевантажені фури. Якими будуть штрафи

Власники вантажівок за перевищення габаритно-вагових норм можуть отримати штраф у 51 тис. грн

Документ законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону №3742 щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (ГВК) За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

Закон має на меті:

врегулювання питання щодо запобігання та недопущення руйнування автомобільних доріг загального користування;

вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів із залученням органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

залучення інвестиційних коштів, спрямованих на розвиток транспортної інфраструктури до європейських стандартів;

підвищення рівня безпеки;

законодавче закріплення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті щодо стягнення у судовому порядку плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю.

Отже, документ законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень ГВК.

Він також розширює повноваження «Укртрансбезпеки» в частині здійснення габаритно-вагового контролю – надає їй право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.

Крім цього, закон встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Зокрема, закон №3742 вводить такі штрафи:

1. Для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тис. грн.

2. Для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження:

до 2% включно у розмірі 1 700 грн;

від 2% до 5% у розмірі 5 100 грн;

від 5% до 10% у розмірі 8 500 грн;

від 10% до 20% у розмірі 17 тис. грн;

від 20% до 30% у розмірі 34 тис. грн;

понад 30% у розмірі 51 тис. грн;

за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тис. грн.

3. Для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників «Укртрансбезпеки» щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань – у розмірі 51 тис. грн.

На думку ініціаторів проєкту закону, його ухвалення сприятиме:

збереженню життя та здоров’я людей;

покращенню стану безпеки дорожнього руху;

зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод;

збереженню від остаточного руйнування автомобільних доріг;

зменшенню витрат на утримання і ремонт дорожнього покриття;

наповненню державного бюджету України;

дотриманню всіма учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства та ведення їх діяльності у межах правового поля, що, у свою чергу, позитивно вплине на імідж України.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні почали діяти сезонні правила для великогабаритного транспорту. Вони вводяться щороку на початку літнього сезону, щоб зберегти автомобільні дороги загального користування.

Рух вантажівок з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн можуть обмежувати, якщо денна температура повітря становитиме +28°C і більше.