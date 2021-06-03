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    Рада посилила відповідальність за перевантажені фури. Якими будуть штрафи

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    Власники вантажівок за&nbsp;перевищення габаритно-вагових норм можуть отримати штраф у 51 тис. грн - Рада посилила відповідальність за перевантажені фури. Якими будуть штрафи
    Власники вантажівок за перевищення габаритно-вагових норм можуть отримати штраф у 51 тис. грн
    Фото з відкритих джерел

    Документ законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю

    Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону №3742 щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (ГВК) За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

    Закон має на меті:

    • врегулювання питання щодо запобігання та недопущення руйнування автомобільних доріг загального користування;
    • вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів із залученням органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;
    • залучення інвестиційних коштів, спрямованих на розвиток транспортної інфраструктури до європейських стандартів;
    • підвищення рівня безпеки;
    • законодавче закріплення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті щодо стягнення у судовому порядку плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю.

    Отже, документ законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень ГВК.

    Він також розширює повноваження «Укртрансбезпеки» в частині здійснення габаритно-вагового контролю – надає їй право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.

    Крім цього, закон встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

    Зокрема, закон №3742 вводить такі штрафи:

    1. Для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тис. грн.

    2. Для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження:

    • до 2% включно у розмірі 1 700 грн;
    • від 2% до 5% у розмірі 5 100 грн;
    • від 5% до 10% у розмірі 8 500 грн;
    • від 10% до 20% у розмірі 17 тис. грн;
    • від 20% до 30% у розмірі 34 тис. грн;
    • понад 30% у розмірі 51 тис. грн;
    • за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тис. грн.

    3. Для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників «Укртрансбезпеки» щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань – у розмірі 51 тис. грн.

    На думку ініціаторів проєкту закону, його ухвалення сприятиме:

    • збереженню життя та здоров’я людей;
    • покращенню стану безпеки дорожнього руху;
    • зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод;
    • збереженню від остаточного руйнування автомобільних доріг;
    • зменшенню витрат на утримання і ремонт дорожнього покриття;
    • наповненню державного бюджету України;
    • дотриманню всіма учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства та ведення їх діяльності у межах правового поля, що, у свою чергу, позитивно вплине на імідж України.

    Нагадаємо, з 1 червня в Україні почали діяти сезонні правила для великогабаритного транспорту. Вони вводяться щороку на початку літнього сезону, щоб зберегти автомобільні дороги загального користування.

    Рух вантажівок з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн можуть обмежувати, якщо денна температура повітря становитиме +28°C і більше.

    Теги: Верховна Рада ремонт автомобіль самоврядування транспорт
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    Рада посилила відповідальність за перевантажені фури. Якими будуть штрафи