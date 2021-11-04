Аварія літака під Іркутськом: кількість жертв збільшилася

Наразі виявлено та доставлено на експертизу останки шістьох загиблих

На борту вантажного літака Ан–12, який напередодні зазнав аварії неподалік міста Іркутськ, РФ, перебували не сім, а дев'ять осіб. Такі дані оприлюднило агентство Тасс із посиланням на рятувальників.

«За уточненими даними, отриманими від представника авіакомпанії Гродно, на борту повітряного судна перебували дев'ять осіб, у тому числі п'ять членів екіпажу та чотири особи, які супроводжували вантаж», – повідомило джерело видання в МНС.

Серед загиблих четверо громадян Росії, троє – Білорусі, двоє – України. Наразі виявлено та доставлено на експертизу останки шістьох загиблих.

Як розповів диспетчер аеропорту, після доповіді екіпажу про намір піти на друге коло буквально протягом трьох–чотирьох секунд висота змінилася з 230 до 120 метрів, а потім позначка літака на радарі зникла.

За даними чорних скриньок, борт впав через те, що кермо висоти та елементи механізації крила зледеніли.

До слова, напередодні у Південному Судані розбився літак із росіянами.