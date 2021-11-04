  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Аварія літака під Іркутськом: кількість жертв збільшилася

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Літак, що впав, належить білоруській авіакомпанії Гродно - Аварія літака під Іркутськом: кількість жертв збільшилася
    Літак, що впав, належить білоруській авіакомпанії Гродно
    фото: пресслужба уряду Іркутської області

    Наразі виявлено та доставлено на експертизу останки шістьох загиблих

    На борту вантажного літака Ан–12, який напередодні зазнав аварії неподалік міста Іркутськ, РФ, перебували не сім, а дев'ять осіб. Такі дані оприлюднило агентство Тассіз посиланням на рятувальників.

    «За уточненими даними, отриманими від представника авіакомпанії Гродно, на борту повітряного судна перебували дев'ять осіб, у тому числі п'ять членів екіпажу та чотири особи, які супроводжували вантаж», – повідомило джерело видання в МНС.

    Серед загиблих четверо громадян Росії, троє – Білорусі, двоє – України. Наразі виявлено та доставлено на експертизу останки шістьох загиблих.

    Як розповів диспетчер аеропорту, після доповіді екіпажу про намір піти на друге коло буквально протягом трьох–чотирьох секунд висота змінилася з 230 до 120 метрів, а потім позначка літака на радарі зникла.

    За даними чорних скриньок, борт впав через те, що кермо висоти та елементи механізації крила зледеніли.

    До слова, напередодні у Південному Судані розбився літак із росіянами.

    Теги: Росія авіакатастрофа літак аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аварія літака під Іркутськом: кількість жертв збільшилася