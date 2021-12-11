На Харківщині відбулися військові навчання «Стрілецький день» (відео)

У навчаннях узяли участь резервісти, військовослужбовці, представники Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Прикордонної служби та громадських організацій

Навчання «Стрілецький день» за участю резервістів тероборони відбулися 11 грудня на території навчального центру Інституту танкових військ Харківського національного технічного університету «ХПІ» у селищі Подвірки під Харковом. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на коментар заступника командира 113-ї бригади територіальної оборони з питань комунікації Михайло Блажко.

Він зауважив, що у навчаннях узяли участь пів тисячі людей, зокрема резервісти, військовослужбовці, представники Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Прикордонної служби та громадських організацій.

«Протягом шести годин вони продемонстрували тактичну та психологічну підготовку, знання з тактичної медицини, мінної безпеки та танкову обкатку – коли ти перебуваєш в окопі, а над тобою йдуть танки, і у тебе завдання їх підірвати», – зазначив Блажко.

Навчання тероборони на Харківщині Автор: Ukrinform TV

За його словами, «Стрілецький день» засвідчив гідний рівень підготовки всіх задіяних підрозділів.

«Ситуація на сході країни контрольована, захист, якщо потрібно, з боку тероборони та структур взаємодії буде забезпечений на 100%», – підкреслив Блажко.

Він також повідомив, що на прикордонній Харківщині налічується 3,5 тис. бійців тероборони, і їх кількість планується збільшувати.

До слова, Росія провела танкові військові навчання зі стрільбами в Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України. Крім того, вони проходили й на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше російські окупаційні війська в Придністровському регіоні почали тактичні навчання з гранатометів і снайперів.

Як повідомляв «Главком», за даними американської розвідки, росіяни стягнули 175 тисяч військових на кордон з Україною.

Розвідувальні служби США вважають, що Росія планує вторгнення на територію України на початку 2022 року. Про це пише Associated Press із посиланням на джерело в адміністрації президента США Джо Байдена.

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