Герой України Да Вінчі: Ворог весь час працює на полігонах, прокачує «молодняк»

Дмитро Коцюбайло перебуває на фронті восьмий рік

«За роки війни на окупованих територіях вже виросли діти. Там відбувається шалена промивка мізків»

Окупаційні адміністрації в ОРДЛО здійснюють шалений пропагандистський тиск на місцеве наслення. До того ж окупанти постійно проводять навчання серед «військово зобов’язаних» місцевих мешканців на полігонах – активно прокачують «молодняк». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів командир Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», Герой України Дмитро Коцюбайло (позивний Да Вінчі).

На думку добровольця, Україна щороку втрачає своїх людей, оскільки за роки війни народилися і вже виросли діти, які пішли до першого класу на окупованих територіях. Там відбувається шалена промивка їхніх мізків.

«Хоча більшість уже починає усвідомлювати, що ніякого міфічного позолоченого «русского мира» немає. Є війна, втрати, розруха…», – вважає Да Вінчі.

При цьому, за словами добровольця, тактика бойовиків на лінії зіткнення дещо змінилася.

«Наприклад, зараз дуже часто почали застосовувати «безпілотники», які залітають углиб підконтрольної Україні території і скидають якісь саморобні бомби. Подекуди глибина таких зальотів становить понад 20 км. Тобто відбувається те, чого ми не спостерігали протягом попередніх років. Також вони почали застосовувати точкові удари артилерією, застосовують засоби радіоелектронної боротьби для того, щоби не допускати наших польотів на тій території, яку вони контролюють», – пояснив «Да Вінчі».

Також легендарний доброволець відповів критикам Зеленського.