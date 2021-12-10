The Washington Post: Росія перекинула до кордону з Україною війська з інших регіонів (фото)

США відстежили переміщення російських військ біля кордону з Україною

Наразі біля кордонів України зосереджено численні російські війська та військова техніка, які були перекинуті в ці райони з інших регіонів країни. Експертам із США вдалося відстежити переміщення Російських військових завдяки супутниковим знімкам, пише The Washington Post.

Як зазначає видання, посилаючись на дані американської розвідки, отримані минулого тижня, Росія може задіяти до 175 тисяч військових, зокрема резервістів, для організації вторгнення в Україну. За словами розвідників, наразі вже близько 70 тисяч російських військовослужбовців перебувають поблизу українських кордонів.

Наголошується, що значна частина цих військ дислокована на військових об'єктах біля західного кордону Росії та в Криму на постійній основі, проте деякі військові та техніка були перенаправлені туди з інших регіонів країни, зокрема, з Сибіру.

У Росії неодноразово спростовували інформацію про нібито підготовку до вторгнення в Україну. Зокрема, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія ніколи не збиралася нападати на інші країни. Президент Росії Володимир Путін також зазначав, що Москва проводить миролюбну зовнішню політику. При цьому раніше глава держави вказував, що про напад Росії, що нібито готується, на Україну заговорили ще на початку року, але введення військ досі не відбулося.

Як пише The Washington Post, увагу аналітиків привернув населений пункт Єльня, що розташований на південний схід від Смоленська. Там постійно перебуває штаб 144-ї мотострілецької дивізії російської армії, однак у жовтні в місті було помічено нові війська та техніка: понад 500 бронетранспортерів, оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» та артилерійські знаряддя.

На думку експертів, це озброєння може належати 41-й загальновійськовій армії, зазвичай дислокованій у Сибіру, і 90-й танковій дивізії, що базується в районі Уралу. Відомо, що раніше дані підрозділи були перенаправлені з постійних місць базування у Воронезьку область для участі у навчаннях, проте після цього до своїх регіонів вони не повернулися.

Іншою точкою зосередження російських військ став полігон Погоново у вже згаданій Воронезькій області. Після того як перекинуті сюди для проведення навчань війська вирушили до Єльні, їхнє місце зайняли інші підрозділи. На знімках із супутника можна побачити два нових гарнізони, у кожному з яких розміщено близько 30 бойових танків, а також гаубиці, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та інше обладнання. Крім того, на отриманих зображеннях видно, що на території Погонового розгорнулося будівництво нових об'єктів, які, ймовірно, у майбутньому займе техніка.

Також на фотографіях зняли розширення гарнізону на південному березі Криму. За даними The Washington Post, він був створений у цьому районі ще наприкінці 2020 року, однак у 2021-му поповнився новими танками та гаубицями, які, мабуть, належать частинам 58-ї загальновійськової армії зі штабом у Владикавказі. При цьому на території гарнізону можна помітити великий склад, який порожній, але може бути використаний під розміщення додаткової техніки в подальшому.

Нагадаємо, американська газета оприлюднила карту вторгнення в Україну.

Раніше інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак оприлюднило також німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України.

Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

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