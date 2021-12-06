Російські окупанти в Придністров’ї розпочали військові навчання

Придністров'я проголосило незалежність від Молдови у 1990 році. Росія військово та економічно підтримує сепаратистський режим у регіоні

У Придністров’ї заплановані заняття росіян із гранатометами РПГ-7

Російські окупаційні війська в Придністровському регіоні почали тактичні навчання з гранатометів і снайперів, пише «Главком» із посиланням на Deschide.md.

«Військові підвищать професійні навички з тактичної, інженерної, вогневої підготовки, радіаційного захисту, хімічного та біологічного захисту, управління бойовими машинами. Також на етапі підготовки ОГРВ (оперативної групи військ, – ред.) заплановані заняття з гранатометами РПГ-7, екіпажами АГС-17 та снайперами», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», за даними американської розвідки, росіяни стягнули 175 тисяч військових на кордон з Україною.

Розвідувальні служби США вважають, що Росія планує вторгнення на територію України на початку 2022 року. Про це пише Associated Press із посиланням на джерело в адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами співрозмовника американського видання, Москва має намір розмістити на українському кордоні 175 тисяч військовослужбовців, причому половина з них вже перебувають на відповідних позиціях.

Газета The Washington Post також повідомила з посиланням на неназваних американських чиновників та документи розвідки, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу на кількох фронтах.