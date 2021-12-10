Харківську митницю очолив Шахрай

У митних органах Шахрай працює понад 25 років

Державна митна служба призначила Олега Шахрая в. о. начальника Харківської митниці, повідомила 10 грудня пресслужба митниці.

«Олег Шахрай має дві вищі освіти за спеціальностями – товарознавство і експертиза в митній справі та правознавство. Має відзнаки Державної митної служби, Київської обласної державної адміністрації. Радник митної служби I рангу», – зазначає пресслужба.

Відомо, що у митних органах Шахрай працює понад 25 років – обіймав посади від інспектора Центрального територіального митного управління до керівника митного посту «Східний» Київської митниці.

Головними завданнями на новій посаді Шахрай вважає «організацію роботи по наповненню бюджету та протидію контрабанді».

«Харківська митниця відкрита для діалогу з представниками бізнесу та громадськими організаціями. Вважаю, що така форма співпраці сприяє вирішенню багатьох робочих питань», – цитує пресслужба нового керівника.

З декларації про доходи за 2020 рік Олега Шахрая відомо, що він має дружину і двох дітей, у його власності – дві земельні ділянки у Плесецькому на Київщині, у власності дружини, яка заробила на роботі в СБУ 398 770 грн, – квартира у Києві та дві земельні ділянки у Вишгороді та Плесецькому на Київщині, дачний будинок у Вишгороді, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150.

За роботу на посадах у Київській митниці Олег Шахрай задекларував 263 798 грн та 56 640 грн заробітної плати, має готівкою $15 тисяч.

Раніше повідомлялося, що головний митник режиму Януковича через суд повернув собі «Межигір’я».