Кулеба виключає односторонні поступки РФ щодо Донбасу через досвід Придністров'я

Голова МЗС заявив, що історичний досвід показує, що вимога прямих переговорів з окупаційною владою навряд чи задовольнить Росію

На думку міністра, ідея змусити Україну до односторонніх поступок і компромісів є необдуманою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключає, що Київ піде на односторонні поступки Кремлю з питань Донбасу. Про це йдеться в його статті для Foreign Affairs.

На думку Кулеби, ідея змусити Україну до односторонніх поступок і компромісів є необдуманою.

«Наприклад, Москва довго вимагає від Києва прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, двома окупованими Росією регіонами на сході України. Україна завжди відкидала цю вимогу з очевидних причин: Росія – сторона конфлікту, і ми не дозволимо їй ставити себе посередником», – зазначив Кулеба.

Голова МЗС заявив, що історичний досвід показує, що вимога прямих переговорів з окупаційною владою навряд чи задовольнить Росію. Зокрема, після того, як у Придністровському регіоні Молдови загострився збройний конфлікт у 1992 році, Москва вимагала від Кишинева прямого діалогу з Тирасполем за участі в ролі посередника.

«Молдова погодилася і приступила до прямого діалогу з маріонетками Росії, сподіваючись, що цей крок дозволить врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. У 1994 році Молдова зробила ще одну спробу сприяти врегулюванню, офіційно проголосивши позаблоковий курс і відмовившись від руху до членства в НАТО. Яким був результат цих поступок? Три десятиліття «замороженого» конфлікту і жодного врегулювання. Російські військові і зброя досі залишаються в Придністровському регіоні Молдови», – додав Кулеба.

Раніше цього тижня Кулеба казав, що ЄC різко прискорив роботу над можливими санкціями проти Росії.

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».