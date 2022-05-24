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    Армія РФ під контролем ФСБ організувала масштабне мародерство на окупованих територіях

    Полковник Євген Малигін має відповідати за злочини проти українського народу - Армія РФ під контролем ФСБ організувала масштабне мародерство на окупованих територіях
    Полковник Євген Малигін має відповідати за злочини проти українського народу

    Ряд солдатів не хоче приймати участь у цій ганьбі

    Командири військових частин 17-ї та підрозділів Збройних сил Російської Федерації разом із співробітниками військової контррозвідки Федеральної Служби Безпеки Росії, здійснюють нагляд за ЗС РФ, організували масове мародерство на окупованих територіях. Про це повідомляється в інформації, переданій Guildhall українською розвідкою.

    «Встановлено, що командиром 503 мотострілкового полку 19 мотострілкової дивізії 58 Загальновійськової Армії (в/ч 75394) полковником Євгеном Малигіним спільно зі співробітником ФСБ РФ Іваном Загуборним організовано масштабне мародерство та пограбування місцевого населення в окупованому Мелітополі», – йдеться у повідомленні.

    «Такі процеси вже призвели до зростання морально-психологічної напруги в підрозділах полку, особовий склад звинувачує командування в постановці цілей меродерства та вивезення награбованого до Росії вище за завдання щодо ведення бойових дій. Ряд військовослужбовців шукають можливості донести інформацію про те, що відбувається вищому командуванню, і готові давати особисті свідчення», – повідомили у розвідці.

    Нагадаємо, раніше Службою Безпеки України було опубліковано аудіоперехоплення розмови мародерів ЗС РФ, які повідомляють один одному, що представники ФСБ відбирають у них награбоване.

    Теги: росія окупанти ФСБ війна пограбування Україна населення окупація #stoprussia
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    Армія РФ під контролем ФСБ організувала масштабне мародерство на окупованих територіях