Армія РФ під контролем ФСБ організувала масштабне мародерство на окупованих територіях

Ряд солдатів не хоче приймати участь у цій ганьбі

Командири військових частин 17-ї та підрозділів Збройних сил Російської Федерації разом із співробітниками військової контррозвідки Федеральної Служби Безпеки Росії, здійснюють нагляд за ЗС РФ, організували масове мародерство на окупованих територіях. Про це повідомляється в інформації, переданій Guildhall українською розвідкою.

«Встановлено, що командиром 503 мотострілкового полку 19 мотострілкової дивізії 58 Загальновійськової Армії (в/ч 75394) полковником Євгеном Малигіним спільно зі співробітником ФСБ РФ Іваном Загуборним організовано масштабне мародерство та пограбування місцевого населення в окупованому Мелітополі», – йдеться у повідомленні.

«Такі процеси вже призвели до зростання морально-психологічної напруги в підрозділах полку, особовий склад звинувачує командування в постановці цілей меродерства та вивезення награбованого до Росії вище за завдання щодо ведення бойових дій. Ряд військовослужбовців шукають можливості донести інформацію про те, що відбувається вищому командуванню, і готові давати особисті свідчення», – повідомили у розвідці.

Нагадаємо, раніше Службою Безпеки України було опубліковано аудіоперехоплення розмови мародерів ЗС РФ, які повідомляють один одному, що представники ФСБ відбирають у них награбоване.