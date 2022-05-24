Розвідка повідомила, як закінчиться війна

Буданов: «Путіну потрібна вся Україна, його не цікавить якась частинка»

Розпочата Росією війна закінчиться виходом українських сил на наш адмінкордон. Про це повідомив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю виданню «Українська правда».

«Вихід на наш адмінкордон. Цим закінчиться наша війна. Інші деталі зараз не на часі», – сказав він.

Буданов розповів, що зараз відбувається в російській еліті, чи можливий у рф державний переворот, яка насправді була роль Віктора Медведчука в Україні, до чого готували Віктора Януковича, чому українська влада не готувала суспільство до атаки Росії та про те, як закінчиться війна.

«Загальний задум не змінився: Путіну потрібна вся Україна, його не цікавить якась частинка. Авжеж, після трьох місяців тих подій, які зараз відбуваються, вони коригують плани і вже готують суспільну думку в Росії до того, що, в принципі, якщо вони закінчать окупацію Донецької, Луганської та Херсонської областей, то це теж можна вважати перемогою.

Проте плани не змінилися і, на жаль, не зміняться й надалі, поки ми не поставимо крапку в питанні Путіна і Росії в тому вигляді, в якому вона існує зараз – загроза для всього світу, перш за все європейського континенту, буде зберігатися й надалі» – розповів керівник вітчизняної воєнної розвідки про плани кремлівського керівництва.

Як раніше повідомлялося, українська розвідка дізналася, коли Путін остаточно вирішив розпочати війну. Також головний український розвідник пояснив, коли ЗСУ зайдуть в Крим. Нагадаємо, Буданов у цьому ж інтерв’ю заявляв, що на Путіна готувався замах, він мав місце близько двох місяців тому і завершився невдачею.