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    Події в Україні

    Розвідка повідомила, як закінчиться війна

    Буданов: &laquo;Вихід на наш адмінкордон. Цим закінчиться наша війна&raquo;&nbsp; - Розвідка повідомила, як закінчиться війна
    Буданов: «Вихід на наш адмінкордон. Цим закінчиться наша війна» 
    фото: Міноборони

    Буданов: «Путіну потрібна вся Україна, його не цікавить якась частинка»

    Розпочата Росією війна закінчиться виходом українських сил на наш адмінкордон. Про це повідомив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю виданню «Українська правда».

    «Вихід на наш адмінкордон. Цим закінчиться наша війна. Інші деталі зараз не на часі», – сказав він.

    Буданов розповів, що зараз відбувається в російській еліті, чи можливий у рф державний переворот, яка насправді була роль Віктора Медведчука в Україні, до чого готували Віктора Януковича, чому українська влада не готувала суспільство до атаки Росії та про те, як закінчиться війна.

    «Загальний задум не змінився: Путіну потрібна вся Україна, його не цікавить якась частинка. Авжеж, після трьох місяців тих подій, які зараз відбуваються, вони коригують плани і вже готують суспільну думку в Росії до того, що, в принципі, якщо вони закінчать окупацію Донецької, Луганської та Херсонської областей, то це теж можна вважати перемогою.

    Проте плани не змінилися і, на жаль, не зміняться й надалі, поки ми не поставимо крапку в питанні Путіна і Росії в тому вигляді, в якому вона існує зараз – загроза для всього світу, перш за все європейського континенту, буде зберігатися й надалі» – розповів керівник вітчизняної воєнної розвідки про плани кремлівського керівництва.

    Як раніше повідомлялося, українська розвідка дізналася, коли Путін остаточно вирішив розпочати війну. Також головний український розвідник пояснив, коли ЗСУ зайдуть в Крим. Нагадаємо, Буданов у цьому ж інтерв’ю заявляв, що на Путіна готувався замах, він мав місце близько двох місяців тому і завершився невдачею.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Розвідка повідомила, як закінчиться війна