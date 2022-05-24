Міноборони: Росія готується до тривалої війни

Мотузяник: «Росія зараз шукає нові рубежі – звідки і куди вона може завдавати ракетних ударів»

Росія готується до довготривалої війни на території України. Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону.

«Зараз їхнє (росіян - ред.) завдання – оточити наші війська біля Сєвєродонецька, Лисичанська, блокувати трасу. Це їм може дозволити вийти на адмінмежі Луганської області. Наші військові там тримаються, Генштаб також прораховує всі можливі ризики для того, аби не допустити цього. Загалом дії російської армії свідчать про те, що вони здійснюють підготовку до довготривалої військової операції», – сказав Мотузяник.

За його словами, ситуація на фронті є надзвичайно складною.

«Найгарячіше – на Донецькому операційному районі і Слов'янському напрямку. окупанти фактично цілодобово б'ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія зараз шукає нові рубежі – звідки і куди вона може завдавати ракетних ударів, в тому числі з території Білорусь», – повідомив він.

Олександр Мотузяник заявив, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації. До слова, начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що розпочата Росією війна закінчиться виходом українських сил на наш адмінкордон.