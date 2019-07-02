На Харківщині впав навчальний літак



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Літак впав у полі біля селища Старовірівка Куп’янського району Харківської області, жертв нема

Пілот катапультувався і після приземлення самостійно вийшов на зв’язок - командування

На Харківщині у Чугуєві сьогодні, 2 липня, близько 16.00 під час виконання практичних польотів курсантами курсу Харківського національного університету Повітряних Сил України впав навчально- тренувальний літак Л-39 позаштатна ситуація. Про це повідомляє командування університету.

Зазначається, що пілот катапультувався і після приземлення самостійно вийшов на зв’язок та повідомив, що пошкоджень немає, стан здоров’я задовільний. «За ним негайно виїхала група пошуковців», - йдеться у повідомленні.

В університеті інформують, що літак впав у полі біля селища Старовірівка Куп’янського району Харківської області.

«Жертв та постраждалих немає. Призначена спеціальна комісія, що буде з’ясовувати причини аварії», - пишуть у виші.

Зазначається, що цей L-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на державному підприємстві «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» та в березні 2014-го року був переданий до частини.