Генштаб оновив втрати російської армії

Генштаб оновив втрати російської арміїграфіка
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку
Росія втратила близько 21 900 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 квітня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 21900 осіб,
- танків ‒ 884 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2258 од,
- артилерійських систем – 411 од,
- РСЗВ ‒ 149 од,
- засоби ППО ‒ 69 од,
- літаків – 181 од,
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки ‒ 1566 од,
- кораблі /катери ‒ 8 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 201,
- Спеціальна техніка ‒ 28,
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії РФ).
Триває 61-ша доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
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