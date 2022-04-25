Генштаб оновив втрати російської армії

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку

Росія втратила близько 21 900 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 квітня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 21900 осіб,

танків ‒ 884 од,

бойових броньованих машин ‒ 2258 од,

артилерійських систем – 411 од,

РСЗВ ‒ 149 од,

засоби ППО ‒ 69 од,

літаків – 181 од,

гелікоптерів – 154 од,

автомобільної техніки ‒ 1566 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 201,

Спеціальна техніка ‒ 28,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії РФ).

Триває 61-ша доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

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