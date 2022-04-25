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    Події в Україні

    Генштаб оновив втрати російської армії

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    Генштаб оновив втрати російської армії
    фото: ЗСУ

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку

    Росія втратила близько 21 900 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 квітня.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 квітня орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 21900 осіб,
    • танків ‒ 884 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2258 од,
    • артилерійських систем – 411 од,
    • РСЗВ ‒ 149 од,
    • засоби ППО ‒ 69 од,
    • літаків – 181 од,
    • гелікоптерів – 154 од,
    • автомобільної техніки ‒ 1566 од,
    • кораблі /катери ‒ 8 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 201,
    • Спеціальна техніка ‒ 28,
    • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

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    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії РФ).

    Триває 61-ша доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб оновив втрати російської армії