Наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині

ЗСУ відновили контроль над п'яти населеними пунктами Миколаївської області

На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій Збройних сил. Однак ЗСУ відновили контроль над п'яти населеними пунктами Миколаївської області. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Водночас нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще п'яти населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною», – йдеться у дописі.

На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдореферендумів закриті для в’їзду та виїзду.

Відмічено посилення й розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області.

«Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Зазнавши втрат до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили», – йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів становлять: 7️3 військових та сім одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С1», автомобільна та броньована техніка.

Нагадаємо, 20 квітня російські військові вгатили по Миколаївській області системами реактивного залпового вогню «Смерч».

Також повідомлялося, що на Миколаївщині російські військові перевдягнулися у цивільне та намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали.