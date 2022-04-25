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    Наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині

    Наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині

    ЗСУ відновили контроль над п'яти населеними пунктами Миколаївської області

    На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і позицій Збройних сил. Однак ЗСУ відновили контроль над п'яти населеними пунктами Миколаївської області. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

    «Водночас нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще п'яти населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною», – йдеться у дописі.

    На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдореферендумів закриті для в’їзду та виїзду.

    Відмічено посилення й розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області.

    «Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Зазнавши втрат до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили», – йдеться у повідомленні.

    Втрати окупантів становлять: 7️3 військових та сім одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С1», автомобільна та броньована техніка.

    Нагадаємо, 20 квітня російські військові вгатили по Миколаївській області системами реактивного залпового вогню «Смерч».

    Також повідомлялося, що на Миколаївщині російські військові перевдягнулися у цивільне та намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині