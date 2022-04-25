Санкції проти Росії: Боррель розповів, чого чекати від шостого пакету

Єврокомісія не бачить достатньої підтримки ембарго на російську нафту і газ, щоб внести його вже в шостий пакет санкцій

Шостий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії не передбачає повного ембарго на постачання нафти і газу, адже серед країн-учасниць поки немає єдиної позиції з цього приводу. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю для Die Welt.

Боррель зазначив, що його засмучує позиція Угорщини, яка навідріз відмовляється від ідеї будь-яких енергетичних санкцій проти Росії.

«Деякі держави-члени дуже чітко заявили, що не підтримають ембарго або штрафні мита на російську нафту або газ. Це означає, що у нас поки немає одностайності в ЄС, щоб прийняти рішення про ембарго або тариф на даний момент. Тому остаточна пропозиція щодо ембарго на нафту і газ ще не на столі», - зазначив він.

Нагадаємо, у Норвегії активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою.