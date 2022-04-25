Повітряні сили збили російський бомбардувальник на Харківщині

Літак збили біля Балаклії

Повітряні сили Збройних сил України знищили над Харківською областю двомісний російський бомбардувальник, повідомило в понеділок, 25 квітня, повітряне командування «Схід».

«За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34», – сказано в повідомленні без уточнення подробиць.

За інформацією ЗМІ, літак збили біля Балаклії.

Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисяч км/год на висоті до 14,6 км. Орієнтовна вартість літака – 36 млн доларів.

Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня Росія вже втратила в Україні 181 літак. Таким чином, тепер ця кількість зросла до 182.

Також наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині.