На Луганщині окупанти зруйнували майже всі лікарні – голова ОДА

В області не залишилося жодної працюючої аптеки

У Луганській області всі медичні заклади та лікарні пошкоджені або зруйновані. Така ситуація загрожує життю тисяч людей, в тому числі і на окупованих територіях, написав у Facebook голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Водночас, за його словами, на вільній Луганщині медичну допомогу ще можна отримати в Сєвєродонецьку та Лисичанську, військові лікарі допомагають у Попасній. Через постійні обстріли та знеструмлення, поранених евакуйовують до лікарень в інші області країни.

Фото з Facebook Гайдая

«На Луганщині не має жодної працюючої аптеки. Система охорони здоров’я практично знищена», – додав Гайдай.

Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.