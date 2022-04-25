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    На Луганщині окупанти зруйнували майже всі лікарні – голова ОДА

    В Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - На Луганщині окупанти зруйнували майже всі лікарні – голова ОДА
    В Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з Facebook Гайдая

    В області не залишилося жодної працюючої аптеки

    У Луганській області всі медичні заклади та лікарні пошкоджені або зруйновані. Така ситуація загрожує життю тисяч людей, в тому числі і на окупованих територіях, написав у Facebook голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

    Водночас, за його словами, на вільній Луганщині медичну допомогу ще можна отримати в Сєвєродонецьку та Лисичанську, військові лікарі допомагають у Попасній. Через постійні обстріли та знеструмлення, поранених евакуйовують до лікарень в інші області країни.

    Фото з Facebook Гайдая

    Фото з Facebook Гайдая

    «На Луганщині не має жодної працюючої аптеки. Система охорони здоров’я практично знищена», – додав Гайдай.

    Як відомо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині окупанти зруйнували майже всі лікарні – голова ОДА