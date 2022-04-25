Кличко повідомив про звільнення з полону голів двох громад Запорізької області

Наразі вісім українських мерів продовжують перебувати в полоні в окупантів

З полону російських окупантів звільнено голів Новоуспенівської та Кирилівської територіальних громад Запорізької області. Про це повідомив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

«Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації. Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці», –написав Кличко у телеграмі у понеділок.

Він додав, що наразі вісім українських мерів продовжують перебувати в полоні в окупантів. «Їхня доля залишається невідомою», – підсумував Кличко.

Нагадаємо, звільнений із полону рашистів священик розповів про знущання окупантів. До слова, ОБСЄ намагається звільнити співробітників, яких взяли в полон окупанти.



