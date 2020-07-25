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    Події в Україні

    Малі діти на Говерлі. Рятувальники проводять евакуацію після сильної зливи

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    <span class="58cm"><span>Рятувальники</span></span><span>&nbsp;на спецавтомобілі доставили дітей та жінок, котрі потребували допомоги&nbsp;</span> - Малі діти на Говерлі. Рятувальники проводять евакуацію після сильної зливи
    Рятувальники на спецавтомобілі доставили дітей та жінок, котрі потребували допомоги 
    Фото управління ДСНС України у Закарпатській області

    До місця їхнього перебування відправили чотирьох рятувальників та дві одиниці техніки

    У Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуйовують з гори Говерла групу туристів, серед яких є діти віком від півтора до 12 років.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «25 липня о 13:45 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення, що в районі г. Говерла під час проходження туристичного маршруту група відпочивальників у кількості 13 осіб, серед яких шестеро дітей віком від півтора до 12 років, потрапила під сильну зливу та потребує допомоги», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що до місця їхнього перебування відправили чотирьох рятувальників та дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

    У ДСНС інформують, що о 16:45 рятувальна група зустрілася з туристами. На цей час працівники ДСНС супроводжують шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Їх всюдиболотоходом «Богун» доправлять до с. Лазещина. Решта групи у супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки.

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    Малі діти на Говерлі. Рятувальники проводять евакуацію після сильної зливи
    Малі діти на Говерлі. Рятувальники проводять евакуацію після сильної зливи
    Малі діти на Говерлі. Рятувальники проводять евакуацію після сильної зливи
    Малі діти на Говерлі. Рятувальники проводять евакуацію після сильної зливи
    Малі діти на Говерлі. Рятувальники проводять евакуацію після сильної зливи
    Малі діти на Говерлі. Рятувальники проводять евакуацію після сильної зливи
    Малі діти на Говерлі. Рятувальники проводять евакуацію після сильної зливи
    Фото управління ДСНС України у Закарпатській області

    О 19:55 рятувальники на спецавтомобілі доставили дітей та жінок, котрі потребували допомоги на г. Говерла, до урочища Козьмещик. Інші члени групи рухаються пішки у супроводі рятувальників.

    Нагадаємо, група з 13 туристів потрапила під зливу, подорожуючи гірськими схилами Карпат в районі гори Говерла. Вони не можуть самостійно пересуватися, оскільки серед них шестеро дітей.

    ДСНС Закарпаття діти рятувальники негода Говерла
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