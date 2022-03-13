На Херсонщину зайшли ще 30 одиниць техніки окупантів (відео)

Російські загарбники пригнали колону до Скадовська та розмістили у дитячому таборі

До Скадовська Херсонської області 13 березня заїхала колона російських військових та розташувалася в одному з дитячих таборів. Про це ввечері повідомив мер міста Олександр Яковлєв.

«Після обіду до Скадовська заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і, схоже, залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська», – йдеться у повідомленні.

«Вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було. По решті пунктів ситуація – без змін. Скадовськ – це Україна», – наголосив міський голова.

Колонна войск РФ входит в Скадовск, видео от местного населения pic.twitter.com/ITpsfauN2d — Украина новости War in Ukraine (@odesalife) March 13, 2022

Нагадаємо, окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть. «Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – повідомив депутат місцевої облради Сергій Хлань.

12 березня відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що «Херсонщина – це Україна». Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.