«Езжайте домой. Будете живы»: захисник Києва звернувся до окупантів (відео)

Триває 18 доба повномасштабної війни Росії проти України

Столиця України продовжує зміцнювати оборону та чекати на ймовірний штурм з боку окупантів.

У минулому інспектор із паркування, а зараз захисник Києва у 128-му підрозділі тероборони, Володимир Панченко, позивний «Псих», попередив росіян.

«Окупанти програють, бо вони окупанти. Вони на чужій землі» каже чоловік, після чого переходить на російську.

«Ребята, езжайте домой. Не слушайте ту ложь, которую вливают вам в уши. Кроме смерти, вас тут ничего больше не ждет. Едьте домой, будете живы» − запевнив Володимир.

За словами чоловіка, він дуже спокійний, а призвісько дали, тому що військова спеціальність у нього − офіцер-психолог. От і скоротили.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали прихильника «руського миру», який неодноразово брав участь в інформаційних акціях російської федерації проти України, за що був внесений до бази даних «Миротворець».

У рамках реалізації оперативної інформації працівники Подільського управління поліції столиці спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили 59-річного киянина у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин.