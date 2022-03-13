«Русский солдат – фашист»: жителі Херсона вийшли на мітинг проти окупації (відео)

Тисячі містян щодня борються за право жити у вільній країні

Російські військові відкривали попереджувальний вогонь

Близько 10 тисяч херсонців вийшли на акцію протесту проти проголошення окупантами т.з. «ХНР».

На Площі Свободи перед кінотеатром «Україна» розтягнули державний прапор України.

Кілька тисяч містян вигукували: «Слава Україні! Героям слава!», «Херсон – це Україна!».

Колона мітингувальників, тримаючи великий прапор України, вирушила по Перекопській. Містяни вигукували окупантам, які сиділи на броньованій техніці, «Фашисти», «Свободна Україна одна, єдина!», «Україна понад усе!».

Російські військові відкривали попереджувальний вогонь.

Відзначимо, проти проголошення «ХНР» сьогодні протестували і жителі Каховки. На вулиці вийшло вже більше шести тисяч людей, повідомляє Суспільне.Херсон.

Нагадаємо, окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть. «Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – повідомив депутат місцевої облради Сергій Хлань.

12 березня відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що «Херсонщина – це Україна». Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.