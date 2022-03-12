Депутати Херсонської облради виступили проти утворення псевдореспубліки

Депутати Херсонської облради на екстреному засіданні виступили проти утворення псевдореспубліки

Депутати провели екстрене засідання

Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Про це повідомила начальник управління з питань туризму та курортів Миколаївської ОДА Тетяна Волинець.

Засідання провели в Zoom.

44 депутати підтримали звернення про те, що «Херсонщина – це Україна».

Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

Нагадаємо, окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть. «Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – повідомив депутат місцевої облради Сергій Хлань.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.

Додамо, що 12 березня мер окупованого Генічеська заявив про відставку. Російські фашисти захопили місто у перший день війни, 24 лютого

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