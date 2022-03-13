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    Події в Україні

    У Чернігові в результаті обстрілів згорів храм

    Храм святителя Феодосія було збудовано після 1991 року - У Чернігові в результаті обстрілів згорів храм

    Храм святителя Феодосія було збудовано після 1991 року

    фото: Вікіпедія

    У храмі від обстрілів ховалися близько сотні людей

    У Чернігові після обстрілів російськими окупантами згорів храм святителя Феодосія на кладовищі «Яцево». Про це «Суспільному» повідомив секретар Чернігівської єпархії УПЦ МП Ігор Пидан.

    За його словами, у храмі ховалися близько сотні людей із навколишніх будинків. Усіх їх евакуювали автобусами. Евакуація проходила під обстрілами російською артилерією.

    А сам храм згорів повністю.

    Як повідомлялося, 13 березня на світанку Чернігів зазнав авіаудару. У результаті сталося руйнування і загорання дев’ятиповерхового гуртожитку.

    За попередньою інформацією 7 осіб врятовано, одна людина загинула, одна травмована.

    Наразі Чернігів майже без електрики, води, газу і без теплопостачання.

    Також у блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста.

    11 березня чернігівський міський голова Владислав Антрошенко показав наслідки нічного бомбардування міста. Окупанти обстріляли стадіон і бібліотеку Чернігова.

    Теги: Росія окупанти війна бомбардування Чернігів #stoprussia
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    У Чернігові в результаті обстрілів згорів храм