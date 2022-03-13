У Чернігові в результаті обстрілів згорів храм

Храм святителя Феодосія було збудовано після 1991 року

У храмі від обстрілів ховалися близько сотні людей

У Чернігові після обстрілів російськими окупантами згорів храм святителя Феодосія на кладовищі «Яцево». Про це «Суспільному» повідомив секретар Чернігівської єпархії УПЦ МП Ігор Пидан.

За його словами, у храмі ховалися близько сотні людей із навколишніх будинків. Усіх їх евакуювали автобусами. Евакуація проходила під обстрілами російською артилерією.

А сам храм згорів повністю.

Як повідомлялося, 13 березня на світанку Чернігів зазнав авіаудару. У результаті сталося руйнування і загорання дев’ятиповерхового гуртожитку.

За попередньою інформацією 7 осіб врятовано, одна людина загинула, одна травмована.

Наразі Чернігів майже без електрики, води, газу і без теплопостачання.

Також у блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста.

11 березня чернігівський міський голова Владислав Антрошенко показав наслідки нічного бомбардування міста. Окупанти обстріляли стадіон і бібліотеку Чернігова.