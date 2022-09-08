На Харківщині нацгвардійці взяли в полон бойовиків «ЛНР» (фото)

У Харківській області спецпризначенці Національної гвардії України (НГУ) взяли у полон двох бойовиків з документами «ЛНР». Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Спецпризначенці НГУ на Харківщині взяли у полон двох бойовиків з документами «ЛНР»», – йдеться у повідомленні.

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Бойовиків затримали тоді, коли вони намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів. «Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким «освободителям» повернутися додому не у пакеті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб уперше розповів про успіхи на Харківському напрямку. Як повідомлялося, українські військові продовжують наступ на декількох напрямках, змушуючи російських окупантів масово здаватися у полон.

Як повідомлялося, бійці 80 десантно-десантної бригади влаштували засідку на автомобіль російських окупантів. Серед окупантів, які потрапили у полон у підсумку, виявився мобілізований росіянами житель окупованого Алчевська на Луганщині. На кадрах можна побачити, як окупант заявляє, що у нього навіть немає військового квитка.