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Колаборанти анонсували втечу із Харківщини (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Колаборанти анонсували втечу із Харківщини (відео)
Віталій Ганчев у 2014 році перейшов на бік РФ
скрін з відео

Рашистам та колаборантам потрібно прикритись мирними жителями

Колишній український міліціонер, а нині гауляйтер окупованої частини Харківщини Віталій Ганчев оголосив евакуацію з Куп’янська. 

У відеозверненні колаборант розповідає про евакуацію жінок та дітей, та скоріше за все, тікати готуються самі колаборанти. А для цього їм потрібно прикритись мирними жителями та використати їх як «живий щит».

Віталій Ганчев – до 2013 був заступником начальника РВВС Дергачівського району Харківській області. З 2014 перейшов на бік проросійських сепаратистів і там став «керівником економічного відділу Жовтневого районного управління МВС ЛНР». З березня 2022 року голова рашистської адміністрації окупованої частини Харківщини.

Раніше Міська рада Куп'янська, що розташований на тимчасово окупованій Росією території Харьківської області звернулась до громадян із закликом готувати сховища та запаси їжі, адже ЗСУ вже близько.

Нагадаємо, що згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.

Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Теги: росія окупанти ЗСУ Харківщина Україна

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