ЗСУ повідомили, скільки населених пунктів на Харківщині вже звільнено

На Слов'янському напрямку захисники звільнили село Озерне

Українські захисники звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів на харківському напрямку. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«У ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів», – повідомив він.

Громов додав, що на Слов'янському напрямку ЗСУ звільнили село Озерне.

Нагадаємо, за повідомленням американського Інституту вивчення війни (ISW), операції України, що тривають у Херсонській області, змусили російські війська зосередитися на півдні, що дало змогу українським силам розпочати локалізовані, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

Як повідомлялося, увечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.