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Харківщина: рашисти зруйнували ще один навчальний заклад (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харківщина: рашисти зруйнували ще один навчальний заклад (фото)
Наслідки рашистської атаки на Харківщину
Харківська обласна прокуратура

У Новобаварському районі ракета влучила поруч з адміністративною будівлею

Вночі російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. Із Бєлгорода було випущено одразу чотири ракети. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 3:00 ночі дві ракети, попередньо – С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади», – йдеться в повідомленні.

У той же час в Новобаварському районі ракета влучила в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею. Осколки пошкодили фасад. Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі. На щастя, без постраждалих.

Також цієї ночі удари окупантів зафіксовали в с. Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони.

Протягом доби постраждали цивільні в Харківському, Куп‘янському та Богодухівському районах: двоє поранених у Циркунах – 58-річна жінка та 62-річний чоловік, стан – середній. 62-річний чоловік отримав легкі поранення в Дергачівській громаді. У Куп’янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні, стан середній. У Золочівській громаді чоловік 23 років отримав поранення, жінка 1951 року народження загинула.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 12 серпня о 2:52 ночі російська армія завдала ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти. Будь-які військові об‘єкти на вказаній території відсутні», – зазначають в прокуратурі.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

Теги: Харківщина Україна росія війна в Україні війна окупанти

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