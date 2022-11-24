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Окупанти вбили понад 400 цивільних в дев’яти катівнях на Херсонщині – генпрокурор

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Окупанти вбили понад 400 цивільних в дев’яти катівнях на Херсонщині – генпрокурор
Рашисти облаштували дев'ять катівень на Херсонщині. Українські силовики мают докази. Фото: пресцентр СБУ

На звільнених терторіях залишається багато замінованих будівель

На деокупованих територіях Херсонської області ворог облаштував щонайменше дев’ять катівень, знайдено понад 400 тіл убитих окупантами цивільних. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує «Інтерфакс».

«За даними Офісу генпрокурора, підтверджено наявність дев’яти катівень на звільненій території Херсонської області. Також виявлено тіла 432 цивільних, які були вбиті», – розповів Костін в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, залишається високою мінна загроза в деокупованих населених пунктах.

«Залишається багато територій та будівель замінованих. Також є мінометні обстріли з боку агрессора», – додав він.

Генпрокурор розповів, що на території Херсонської області працюють 12 спільних прокурорсько-слідчих груп, також посилить роботу на окупованих територіях команда Офісу генпрокурора.

Як повіомлялось, у Херсонській області внаслідок обстрілів російських загарбників загинув 13-річний хлопчик, який разом з батьком їхав у машині з церкви, де вони ховались від обстрілів. Відомо, що дитина отримала поранення від касетного снаряда. Він помер вночі в обласній клінічній лікарні.

Теги: Генпрокурор війна Херсонщина Андрій Костін

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