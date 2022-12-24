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На Хмельниччині після звістки про загибель чоловіка в молодої жінки зупинилося серце

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Хмельниччині після звістки про загибель чоловіка в молодої жінки зупинилося серце
Дружина військового померла наступного дня після звістки про його загибель
фото з відкритих джерел

Двоє дітей залишилися сиротами

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області сталась подвійна трагедія: у дружини військового, яка дізналась про смерть коханого, зупинилось серце. Без батьків залишилось двоє дітей. Про це у Facebook повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

На Хмельниччині після звістки про загибель чоловіка в молодої жінки зупинилося серце фото 1

Посадовець розповів, що 22 грудня стало відомо про загибель українського захисника з Кам’янеччини Андрія Твердохліба. Наступного дня, 23 грудня, померла його дружина Марина Твердохліб.

На Хмельниччині після звістки про загибель чоловіка в молодої жінки зупинилося серце фото 2

«Учора прийшла звістка про загибель ще одного героя – Андрія Твердохліба. А сьогодні стало відомо про смерть його дружини, Марини Твердохліб, серце якої не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє діток. Співчуття рідним та близьким», – написав Сімашкевич.

Нагадаємо, після довгої важкої шлункової хвороби 10 грудня в реанімації помер Артем Скоропадський – колишній прессекретар «Правого сектора», волонтер, головний редактор журналу «Країна».

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