На Хмельниччині після звістки про загибель чоловіка в молодої жінки зупинилося серце

Дружина військового померла наступного дня після звістки про його загибель

Двоє дітей залишилися сиротами

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області сталась подвійна трагедія: у дружини військового, яка дізналась про смерть коханого, зупинилось серце. Без батьків залишилось двоє дітей. Про це у Facebook повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

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Посадовець розповів, що 22 грудня стало відомо про загибель українського захисника з Кам’янеччини Андрія Твердохліба. Наступного дня, 23 грудня, померла його дружина Марина Твердохліб.

«Учора прийшла звістка про загибель ще одного героя – Андрія Твердохліба. А сьогодні стало відомо про смерть його дружини, Марини Твердохліб, серце якої не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє діток. Співчуття рідним та близьким», – написав Сімашкевич.

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Нагадаємо, після довгої важкої шлункової хвороби 10 грудня в реанімації помер Артем Скоропадський – колишній прессекретар «Правого сектора», волонтер, головний редактор журналу «Країна».