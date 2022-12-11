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Помер відомий журналіст, колишній прессекретар «Правого сектора»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Помер відомий журналіст, колишній прессекретар «Правого сектора»
Артем Скоропадський був лауреатом другої в Україні премії імені блаженного Кароля Войтили
фото з відкритих джерел

У травні 2021 року Скоропадський отримав громадянство України

Після довгої важкої шлункової хвороби 10 грудня в реанімації помер Артем Скоропадський – колишній прессекретар «Правого сектора», волонтер, головний редактор журналу «Країна». Про втрату на своїй сторінці у Facebook написала його кохана Олена Солодовнікова.

«Ти казав, ніколи не розповідай, що я комусь допомагав. Вибач, я все ж розповім про всі ці численні збори для поранених, про організацію автобусів з їжею на фронт, про бабу Катю на два поверхи нижче, якій ти купував їжу, бо вона самотня і ще годує котів у під'їзді. 9 останніх років ти жив тим, що допомагав тим, хто цього потребував.

Ти ніколи не одягав медалі на заходи, але ти завжди тримав при собі того «шиномонтажника» та ще одну відзнаку. Ти казав, що це найдорожче.

Ми зустрілись 11 жовтня 2019 року біля кінотеатру «Жовтень». Ти продав мені свою книжку «Дві України» з підписом. Тоді ти вперше тримав мене за руку, і ми одразу зрозуміли, що це кохання.

Ми були разом три роки. Постійно разом. Ти дарував щастя та турботу. «Що медвежонок, бажає на обід?» Ти чудово готував і сервірував свої страви. Це був прояв твого кохання.

Ти був людиною енциклопедичних знань і розважав мене історичними загадками. Це була улюблена гра.

Ти налаштовував мене на те, що врешті-решт доведеться жити без тебе. Постійні лікування, терапія. Ти знав, що згасав. Ми часто розмовляли про це. Але я все одно не була готова, що ти підеш так швидко та раптово.

Влітку ми встигли обвінчатися у Софії Київській.

Минулоріч тобі нарешті дали громадянство України. Ми довго цього домагалися. І ти офіційно став українцем, бо пройшов достойний шлях патріота своєї країни.

Ти був головним редактором друкованого журналу з часу лютневої навали. Ти дуже пишався тим, бо паперові видання були твоїм фетішем. Вся квартира в книжках, і їх не можна було перекладати.

Ти радів, що можеш бути корисний на інформаційному фронті, хоча незважаючи на свою хворобу, рвався на реальний фронт.

Ти був певний, що про тебе та побратимів з «Правого Сектору» обов'язково докладно напишуть у шкільних підручниках у розділі про Революцію Гідності. Ми подбаємо, щоб написали. Подбаємо, щоб на честь тебе назвали вулицю.

Про тебе має зберегтися пам'ять через покоління.

Вчора про тебе вже написали вірш.

Ми організуємо прощання найближчим часом за православним обрядом. Місце повідомимо. Ти б волів, щоб було багато друзів.

Я пишу це і плачу. Бо я не можу змиритися, що ти був. Ти є. І будеш далі. У спогадах. У серці», – емоційно написала жінка.

За даними видання «Детектор Медіа», Артем Скоропадський – автор численних репортажів з мітингів та масових акцій у виданні «Коммерсантъ». Також він висвітлював релігійну тематику та є лауреатом другої в Україні премії імені блаженного Кароля Войтили (папи римського Іоанна Павла ІІ). У 2005 році він переїхав з Росії в Україну. З 2013-го став прессекретарем «Правого сектору». У 2020 році Скоропадського розшукувала ФСБ як громадянина Росії, який підтримав Україну у війні з Кремлем. А у 2017 році суд в РФ заочно взяв під варту трьох росіян, причетних до «Правого сектору», серед яких і керівник пресслужби. У травні 2021 року Скоропадський отримав громадянство України.

Нагадаємо, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій помер у вівторок, 22 листопада, у віці 89 років. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Теги: Щастя журналіст фронт прессекретар квартира жінка громадянство хвороби волонтер

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